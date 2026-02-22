TRENTO. Il New York Times ha dedicato un ampio servizio agli alpini impegnati ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, raccontandone il ruolo operativo e organizzativo. L’articolo, firmato da Jason Horowitz con immagini di James Hill, descrive le Penne Nere come una presenza instancabile sulle piste di Cortina d’Ampezzo e delle altre località dove si sono disputati i Giochi, sempre pronta a intervenire con pale e sci per garantire il regolare svolgimento delle gare.



Il reportage evidenzia l’attività di circa 1.500 alpini, tra militari e volontari dell’Associazione Nazionale Alpini, impegnati nella preparazione e manutenzione dei tracciati, nella logistica, nei trasporti e nei controlli. Un contributo definito prezioso dal quotidiano statunitense, capace di aggiungere concretezza organizzativa e identità locale a un evento di dimensione internazionale. Nel servizio trovano spazio anche le testimonianze dirette di diversi volontari.



Ampio risalto viene dato alla storia del Corpo, fondato nel 1872, e alla tradizione di servizio che ancora oggi caratterizza gli alpini. Dal racconto emergono i riferimenti ai conflitti del passato e alla presenza costante nelle emergenze nazionali, dalle calamità naturali alla pandemia. Viene inoltre ricordato il villaggio alpino allestito a Borca di Cadore, trasformato in pochi giorni in una base logistica efficiente grazie all’esperienza maturata sul campo.



Il presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, ha espresso soddisfazione per l’attenzione riservata dal quotidiano americano. Un riconoscimento che, secondo l’Associazione, valorizza lo spirito di dedizione e servizio che da generazioni contraddistingue le Penne Nere, confermandone il ruolo anche in un contesto globale come quello dei Giochi 2026.