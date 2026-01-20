TRENTO. Presentato in Provincia il nuovo sito di Meteotrentino, frutto di nove anni di analisi, studi e integrazioni tecniche. Il progetto segna un passaggio strutturale: non una semplice revisione grafica, ma la costruzione di una piattaforma con una chiara valenza istituzionale, distinta dalle comuni applicazioni meteo commerciali.



Meteotrentino registra ha 1.500.000 visitatori all’anno, composto in prevalenza da utenti trentini, affiancati da numerosi turisti. La frequenza di consultazione cresce soprattutto nei fine settimana, confermando il ruolo centrale del meteo per la pianificazione delle attività e degli spostamenti.



Il sito rappresenta il punto di partenza operativo per i centri funzionali: le previsioni sono aggiornate almeno tre volte al giorno, con un primo aggiornamento al mattino, uno a metà mattina dedicato ai flussi per la Protezione civile, e un ulteriore aggiornamento a fine mattinata, garantendo continuità e affidabilità dei dati.



Alle 10 è previsto un briefing quotidiano per la valutazione del giorno precedente e l’allineamento delle analisi. Un passaggio che rafforza il ruolo del nuovo sito come strumento di riferimento, basato su un monitoraggio costante e su un processo decisionale strutturato.