TRENTO. Il tempo cambia passo e sulle montagne trentine arriva il vento forte. Fino alla tarda serata di domani, venerdì 28 agosto, le Alpi saranno interessate da intensi flussi sudoccidentali, con raffiche che in montagna potranno localmente superare i 90 chilometri orari. A segnalarlo è Meteotrentino, che richiama l’attenzione anche sull’evoluzione prevista per il pomeriggio e la serata, quando potranno svilupparsi temporali localmente intensi.

La fase più instabile è attesa proprio nelle ore pomeridiane e serali. I temporali, secondo le previsioni, potranno formarsi in modo localizzato e muoversi rapidamente verso est-nord-est. Non si esclude quindi un passaggio breve ma particolarmente intenso, con fenomeni che potranno interessare aree diverse del territorio in tempi relativamente ravvicinati.

A preoccupare sono soprattutto le caratteristiche che potranno accompagnare i temporali. Oltre alle forti raffiche di vento, sono possibili grandinate con chicchi di medie dimensioni, frequenti fulminazioni e precipitazioni abbondanti concentrate in poco tempo. Proprio la rapidità con cui potranno svilupparsi e spostarsi i nuclei temporaleschi potrebbe determinare differenze anche significative tra zone vicine.

Il vento rappresenterà invece il fenomeno più rilevante soprattutto alle quote più elevate. Le correnti sudoccidentali potranno infatti intensificarsi sulle montagne, con raffiche localmente superiori ai 90 chilometri orari. Condizioni che potranno rendere più impegnative le attività all’aperto e gli spostamenti in quota, in particolare nelle aree maggiormente esposte.

La fase di maggiore attenzione è prevista fino alla tarda serata di domani. Successivamente il quadro meteorologico sarà da valutare sulla base dell’evoluzione delle correnti sulle Alpi e dell’eventuale persistenza dell’instabilità.