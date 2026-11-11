TRENTO. Prima la pioggia, poi il vento e infine un brusco crollo delle temperature, con il rischio di gelate diffuse anche nei fondovalle. È il quadro meteorologico delineato dall’esperto Giacomo Poletti, che nel suo aggiornamento di mercoledì 11 novembre 2026 annuncia un fine settimana decisamente più freddo in Trentino. E lancia un avvertimento: «Meglio mettere al riparo le piante da vaso che soffrono il freddo».

La prima fase del peggioramento è attesa per giovedì 12 novembre, quando arriverà una perturbazione atlantica accompagnata da precipitazioni diffuse. «Domani mattina arriva una perturbazione atlantica, piogge comunque non particolarmente abbondanti», spiega Poletti. Le precipitazioni inizieranno fin dall’alba, risultando più consistenti nella parte meridionale della provincia. «Pioggia tutto il giorno, piuttosto debole a nord, più generosa verso Rovereto e il basso Trentino con una passata più insistente dal tardo pomeriggio».

Secondo le previsioni, gli accumuli potrebbero raggiungere 20-35 millimetri da Trento verso sud, mentre nei bacini del Noce e dell’Avisio sono attesi quantitativi inferiori, compresi tra 10 e 20 millimetri. La quota neve resterà inizialmente molto elevata, con lo zero termico attorno ai 3.000 metri e accumuli nevosi soltanto a partire dai 2.700-2.800 metri.

La svolta arriverà venerdì 13 novembre. «Va a finire di piovere entro inizio/metà mattina con aumento del vento da nord che "spazzerà" portando schiarite via via più ampie e quasi sereno entro fine pomeriggio», scrive Poletti. Le raffiche interesseranno soprattutto la val d’Adige, prima di attenuarsi in serata. Ma sarà soprattutto il calo termico a farsi sentire: «Zero termico che crollerà per l’ingresso dell’aria fredda, fino a 700/800 m entro sera!».

Sabato 14 novembre si annuncia quindi una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature decisamente basse. «Sereno e freddo! All’alba se il vento cala ci saranno gelate diffuse anche nei fondovalle più bassi», avverte l’esperto, citando in particolare la Valsugana e la val dei Laghi, soprattutto nelle zone più riparate. Un cambiamento netto rispetto alle temperature relativamente miti registrate nei giorni precedenti, che richiederà qualche precauzione per proteggere le piante più sensibili.

Il freddo proseguirà anche domenica 15 novembre, quando a Trento le temperature minime potrebbero oscillare «fra +1° e -2°». Nel corso della giornata è previsto un aumento della nuvolosità medio-alta, ma senza precipitazioni.

Lo sguardo è già rivolto alla settimana successiva, dal 16 al 22 novembre, quando potrebbe arrivare un nuovo peggioramento. «Lunedì 16 previsione peggiorata, già possibili piogge in giornata», segnala Poletti. La fase instabile, tuttavia, potrebbe essere breve: «Poi dovrebbe ritornare l’anticiclone con risalita termica». Una tendenza ancora da confermare, ma che lascia intravedere un possibile ritorno a condizioni più miti dopo la parentesi fredda del fine settimana.