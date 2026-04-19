TRENTO. La nuova settimana si apre con condizioni inizialmente variabili, ma con una tendenza verso un miglioramento progressivo e temperature sopra la media. Le indicazioni per il Trentino parlano di qualche passaggio instabile tra lunedì e martedì, seguito da una fase più stabile e mite fino al fine settimana del 25-26 aprile.



Tra lunedì 20 e martedì 21 mattinate generalmente asciutte. Nel pomeriggio qualche rovescio possibile: rischio più contenuto lunedì, leggermente più marcato martedì. Si tratta comunque di fenomeni localizzati e di breve durata, senza particolari criticità sul territorio.



Mercoledì 22 si annuncia come la giornata più fresca della settimana, ma senza condizioni favorevoli a gelate nelle aree agricole di media quota, anche per la presenza di nuvolosità. Le temperature resteranno quindi sotto controllo, pur in un contesto leggermente più fresco rispetto ai giorni precedenti.



Da giovedì 23 a sabato 25 è atteso un netto cambio di scenario con tempo stabile e temperature in aumento. Anche domenica 26 potrebbe mantenersi su condizioni nel complesso buone, con una lieve flessione termica e qualche nube da valutare. Nel complesso si conferma una fase climatica più calda della norma per il periodo, con valori spesso superiori di 2-3 gradi rispetto alle medie stagionali.