TRENTO. Dalla pioggia al ritorno del sole, ma con temperature in diminuzione. Il Trentino si prepara a una settimana dal tempo variabile, con una nuova fase perturbata tra mercoledì e venerdì e un deciso miglioramento atteso nel fine settimana. Secondo le previsioni di Giacomo Poletti, sabato 14 novembre sarà una giornata serena, ma caratterizzata da temperature più basse.

Mercoledì 11 novembre la mattinata sarà asciutta, anche se nuvolosa. Dal tardo pomeriggio, indicativamente dopo le 17-18, sono attese nuove precipitazioni in arrivo da sud.

Giovedì 12 sarà la giornata più piovosa, con precipitazioni previste per gran parte del giorno. I fenomeni saranno più deboli nelle zone settentrionali, mentre a sud gli accumuli potranno raggiungere i 10-25 millimetri.

Venerdì 13 il cielo resterà inizialmente coperto, con le ultime piogge residue al mattino. Nel corso della giornata è previsto un graduale miglioramento, accompagnato dall'ingresso dei venti da nord.

La svolta arriverà sabato 14 novembre, quando il cielo dovrebbe tornare sereno su tutto il territorio. Il miglioramento sarà però accompagnato da un sensibile calo delle temperature, con condizioni decisamente fredde.