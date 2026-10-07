TRENTO. La pioggia è pronta a tornare. Oggi, mercoledì 7 ottobre, la giornata resterà – secondo Giacomo Poletti – asciutta, ma dalla tarda serata, indicativamente tra le 21 e mezzanotte, sono attese le prime deboli precipitazioni in arrivo da sud.

Il peggioramento entrerà nel vivo giovedì 8 ottobre, con pioggia già durante la notte e precipitazioni intermittenti per tutta la giornata. Il fronte freddo è atteso in anticipo rispetto alle precedenti previsioni e potrebbe portare tre-quattro ore di piogge battenti tra il tardo pomeriggio e la sera. Sono previsti complessivamente tra 10 e 30 millimetri di pioggia, con quantitativi inferiori a nord. La quota neve sarà inizialmente attorno ai 2.500-2.600 metri, per poi scendere in serata.

Nella notte su venerdì 9 ottobre la pioggia potrebbe essere ancora intensa, con la possibilità di neve tra 2.100 e 2.400 metri. Le precipitazioni dovrebbero cessare entro l’alba, lasciando una mattinata asciutta ma nuvolosa. Nel pomeriggio non è escluso un nuovo passaggio di piogge sparse, con accumuli tra 3 e 10 millimetri.

Il fine settimana di sabato 10 e domenica 11 ottobre si annuncia fresco, ma con spazio anche per il sole e un certo rischio di qualche pioggia pomeridiana, soprattutto domenica. Dalla prossima settimana potrebbe invece aprirsi una nuova fase stabile: tra lunedì 12 e venerdì 16 ottobre è probabile l’assenza di precipitazioni, con sole prevalente.