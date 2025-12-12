TRENTO. FS Security ha concluso con successo l'operazione di sicurezza in occasione dei mercatini natalizi nelle stazioni di Trento, Bolzano, Bressanone e Merano. Il presidio, operativo grazie alle 24 nuove risorse schierate, ha controllato oltre 120mila passeggeri assicurando massima vigilanza durante il periodo di maggiore afflusso turistico.



I numeri dell'operazione



Oltre 300 treni monitorati, operatori costantemente presenti nei punti strategici delle stazioni, attività di controllo sia a bordo che nelle aree di stazione. Il risultato: oltre 600 allontanamenti di persone prive di titolo di viaggio o con comportamenti non idonei. "Un'operazione che ha dimostrato tutta l'efficacia del nostro dispositivo di sicurezza", evidenziano da FS Security.



Elemento di rilievo: nessun intervento delle Forze dell'Ordine è stato necessario. "Questo – aggiungono dalla società – significa che la prevenzione attiva e il presidio strategico funzionano", trasformando il controllo in una gestione ordinata e senza conflitti.



Il nuovo presidio in Trentino-Alto Adige



L'inaugurazione del presidio dedicato FS Security rappresenta un rafforzamento della sicurezza ferroviaria nelle due Province Autonome. "La nostra priorità è garantire la tranquillità dei viaggiatori", spiegano i responsabili dell'operazione. "Soprattutto durante eventi di grande affluenza come i mercatini natalizi, è fondamentale una presenza umana costante e professionale". I dati confermano l'importanza della scelta: più di 120mila viaggiatori controllati in un'atmosfera di ordine e serenità, senza necessità di ricorrere a misure coercitive.



Vigilanza e prevenzione, il nuovo standard



"Questo modello di sicurezza integrata rappresenta il nostro impegno continuo nel Gruppo Ferrovie dello Stato", afferma FS Security. "Ogni controllo effettuato, ogni situazione gestita preventivamente, contribuisce a elevare lo standard qualitativo della mobilità ferroviaria".



L'operazione ha visto il personale di FS Security impegnato in un'intensa attività di monitoraggio, con particolare attenzione ai flussi di passeggeri diretti ai principali mercatini della regione. "Le festività natalizie sono un momento speciale per i viaggiatori che scelgono il treno come mezzo di trasporto sicuro", sottolineano da FS Security. "Per questo abbiamo voluto garantire una vigilanza ancora più capillare".



L'operazione prosegue anche nelle prossime settimane, con il presidio di FS Security che rimarrà attivo nei principali snodi ferroviari della regione durante tutto il periodo festivo.