TRENTO. I mercatini di Natale del Trentino-Alto Adige si confermano tra le mete più amate dagli italiani, attirando l'interesse di una persona su tre tra quanti intendono visitarli. Bolzano, Trento e Merano figurano tutte tra le cinque destinazioni nazionali più gettonate. È quanto emerge dall'indagine realizzata da Confturismo Confcommercio e Swg su un campione rappresentativo di 800 maggiorenni.

A guidare la classifica italiana è Napoli, con il tradizionale mercatino di San Gregorio Armeno, indicato dal 15% degli intervistati interessati. Bolzano conquista il secondo posto con l'11%, seguita da Roma (10%), mentre Trento e Merano occupano la quarta posizione a pari merito, entrambe con l'8%.

Complessivamente, il 68% degli italiani è interessato a visitare almeno un mercatino tra la fine di novembre e dicembre. Forte anche il richiamo delle destinazioni oltreconfine, prese in considerazione dal 49% di chi programma una visita. In testa alla graduatoria internazionale figura Vienna (13%), seguita da Innsbruck e Salisburgo (7%), Praga (6%) e Monaco di Baviera (5%).

L'indagine conferma anche le importanti ricadute economiche e turistiche per i territori che ospitano le manifestazioni natalizie. Il 74% degli interessati vorrebbe approfittare della visita per conoscere la città, i musei e i luoghi di interesse storico e culturale, mentre il 71% intende frequentare ristoranti e locali tipici.

Il 64% degli intervistati interessati prevede di acquistare prodotti per sé e per la propria famiglia, mentre il 61% pensa di comprare i regali di Natale. Tra le motivazioni della visita figurano anche il sostegno agli artigiani e ai piccoli produttori locali (17%) e la possibilità di assaggiare le specialità gastronomiche del territorio (16%).