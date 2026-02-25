TRENTO. In tutto sono 80: 47 studentesse e 33 studenti. Sono quelli che hanno superato l’ostacolo del semestre filtro e adesso sono a pieno diritto le nuove del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/26.

Per loro è stata organizzata una giornata di benvenuto a Palazzo Consolati.

Provengono per la maggior parte dal Trentino (60), ma anche da Veneto (10), Lombardia (3), Marche (3), Emilia-Romagna (1), Friuli-Venezia Giulia (1), Liguria (1) e Sicilia (1). A dare loro il benvenuto nella giornata promossa dal Centro interdipartimentale di Scienze mediche sono stati il rettore Flavio Deflorian, il direttore del Cismed, Olivier Jousson, e il presidente della Scuola di medicina, Lorenzo Trevisiol, introdotti dalla professoressa Simona Casarosa.

Insieme ad altri componenti del corpo docente, sono intervenuti anche il presidente del corso di laurea Ottavio Piccin e il presidente del Consiglio studentesco, Filippo Pastore. "Siete pioniere e pionieri di un modo nuovo di accedere al percorso di laurea in Medicina e Chirurgia - ha commentato il rettore Deflorian - Ma lasciata questa esperienza alle spalle, oggi entrate nella quotidianità del vostro percorso di studi. Siamo pronti ad accogliervi nuovamente per garantirvi la migliore formazione universitaria possibile in ambito medico".