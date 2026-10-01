TRENTO. Gli incarichi vacanti erano 59, le risposte arrivate sono state 16, di cui 5 di studenti in formazione. Questo l'esito del concorso pubblicato a inizio settembre dall'Azienda sanitaria per l'assegnazione di una serie di posti come medico di medicina generale. Percentualmente, il 27% delle carenze è stato coperto, mentre il 73% resterà scoperto.



Ora la palla passa ai medici che dovranno accettare e firmare il contratto. E la speranza è che ovviamente tutti lo facciano, andando così a dare una necessaria mano al sistema: la risposta la avremo oggi, visto che questa mattina i 16 partecipanti sono convocati in via Degasperi alla sede Asuit. Nell'ultimo bando, lo scorso maggio, erano state coperte 2 delle 63 carenze.



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