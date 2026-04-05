TRENTO. Prosegue la caccia ai medici di medicina generale. La carenza continua a farsi sentire, l'innalzamento dei massimali di pazienti tampona alcune situazioni ma non è risolutivo e i pensionamenti - 19 nei primi mesi di quest'anno - pesano. Così l'Asuit, dopo il bando straordinario tra fine 2025 e 2026, pubblica un annuncio ordinario per l'assegnazione di incarichi vacanti di medici del ruolo unico di assistenza primaria.



Le zone scoperte sono 63 in tutta la provincia, ma la gran parte si trovano a Trento, Alta Valsugana, Vallagarina e nell'area del Garda. Ai medici che accettano le zone ritenute disagiate vengono pagati mille euro in più al mese.



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