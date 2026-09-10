VILPIANO. Otto veicoli coinvolti, tre persone finite in ospedale e la MeBo chiusa temporaneamente al traffico. È il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di mercoledì 9 settembre sulla superstrada, lungo la carreggiata in direzione Merano, tra Terlano e Vilpiano.

A rendere particolarmente insidiosa la circolazione è stata la pioggia, che aveva reso viscido l’asfalto. Per cause ancora da ricostruire si è innescata una carambola che ha coinvolto complessivamente otto veicoli.

Tre persone hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari. Tra i feriti c’è anche una donna incinta. Tutti sono stati trasportati all’ospedale di Bolzano per gli accertamenti del caso. Secondo le prime informazioni, nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione lungo la MeBo. La superstrada è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e la rimozione dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della zona.