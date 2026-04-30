TRENTO. Sono già in tantissimi, oggi pomeriggio a Meano, per l’ultimo saluto a Martino Debiasi nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.

La piazza già dalla tarda mattinata è stata chiusa al traffico in modo da permettere a chi non troverà spazio tra i banchi di seguire la messa all’aperto. A celebrare saranno il parroco di Gardolo, Canova, Gazzadina, Meano e Vigo Meano don Ferruccio Furlan affiancato da altri sacerdoti tra cui don Lino Zatelli, per anni parroco in collina, che aveva battezzato Martino mantenendo un rapporto intenso con tutta la famiglia Debiasi.

Intanto il vicecomandante dei Vigili del fuoco di Meano e tutti i pompieri hanno lanciato la raccolta fondi sulla piattaforma gofundme (basta digitare “Un aiuto alla famiglia del nostro comandante Martino Debiasi”) che in poche ore ha raggiunto e superato la soglia base di 20.000 euro. Si potrà continuare a contribuire, così come si potrà anche versare il proprio aiuto sul conto corrente con Iban IT 86 V 08304 01807 000007437909 intestato a Unione dei corpi vigili del fuoco volontari del distretto di Trento con causale: “Offerta pro Debiasi Martino”.

Ieri Martino è stato ricordato con un minuto di silenzio anche dal consiglio comunale di Trento. E oggi a palazzo Geremia sarà esposto un drappo nero, a simboleggiare la partecipazione dell’intera comunità al dolore della famiglia e dei Vigili del Fuoco volontari della provincia.