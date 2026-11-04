MEANO. La perdita di controllo dell’auto e l’uscita di strada hanno portato alla luce diverse irregolarità. È successo domenica scorsa nelle frazioni di Meano, dove una pattuglia della polizia locale è intervenuta dopo un incidente che ha coinvolto un’autovettura sottoposta a diverse modifiche tecniche non conformi alle disposizioni del Codice della strada.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno verificato che il veicolo era stato modificato per aumentarne le prestazioni. Tra gli interventi rilevati figurano un assetto sportivo, un impianto di scarico non conforme e una barra duomi, componente utilizzato per irrigidire il telaio. Le modifiche riguardavano anche l'incremento della velocità del mezzo.

A queste irregolarità si è aggiunto l'utilizzo improprio di una targa prova, impiegata per effettuare prove di circolazione senza che fossero presenti le condizioni richieste dalla normativa. Al conducente sono state contestate complessivamente cinque violazioni al Codice della strada, per un importo totale di 230 euro.

L'intervento si inserisce nell'ambito dell'attività di controllo del territorio avviata dalla polizia locale nelle zone di Meano e Vigo Meano. Un'attività intensificata anche in seguito alle numerose segnalazioni arrivate dai residenti e dai gruppi di controllo di vicinato, che avevano richiamato l'attenzione sulla presenza di veicoli modificati e utilizzati in modo non conforme alle regole.