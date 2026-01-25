ALA-AVIO. Maxi tamponamento lungo l’A22 nella tarda mattinata di domenica 25 gennaio, in direzione sud, tra i caselli di Ala-Avio e Affi. Cinque veicoli sono rimasti coinvolti nell’incidente, che ha causato pesanti rallentamenti alla circolazione ma nessuna conseguenza per le persone a bordo.



A bordo dei cinque mezzi viaggiavano complessivamente 19 persone, tutte rimaste illese. Per ragioni precauzionali è stato fatto intervenire anche l’elicottero sanitario, poi rientrato senza effettuare trasporti.



Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco volontari di Avio, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e nel ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la carreggiata. Le operazioni si sono svolte in tempi contenuti, ma hanno richiesto la parziale occupazione della sede stradale.



Le ripercussioni sul traffico sono state significative: si sono formate code di alcuni chilometri, con rallentamenti prolungati lungo il tratto interessato. La situazione è tornata progressivamente alla normalità solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la completa riapertura delle corsie.