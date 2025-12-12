TRENTO. Il prossimo anno offre una combinazione particolarmente favorevole di festività e weekend. Con una pianificazione attenta, chi lavora dal lunedì al venerdì può trasformare pochi giorni di ferie in lunghi periodi di pausa. Grazie alla disposizione delle festività nel calendario, con soli 13 giorni di ferie è possibile ottenere fino a 35 giorni complessivi di stop dal lavoro.



L’anno parte bene già a gennaio: con due giorni di ferie tra Capodanno ed Epifania si ottiene una pausa continuativa di sei giorni. Anche la Pasqua offre un’occasione rilevante, permettendo di arrivare a dieci giorni consecutivi di vacanza utilizzando quattro giornate di ferie.



Opportunità interessanti arrivano anche a inizio giugno e a dicembre, con ponti brevi ma efficaci legati alla Festa della Repubblica e all’Immacolata. Sono finestre utili per allungare i weekend senza intaccare troppo il monte ferie.



Il vero vantaggio, però, si concentra tra Natale e inizio 2027. Con cinque giorni di ferie ben posizionati, si può ottenere uno stop di undici giorni consecutivi. Una strategia che rende il 2026 un anno particolarmente favorevole per conciliare lavoro e tempo libero, a patto di muoversi per tempo.