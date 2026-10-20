TRENTO. Un’operazione scattata all’alba, con interventi tra il Trentino, la provincia di Brescia e la Germania. Sono 26 le misure cautelari eseguite dai carabinieri nell’ambito di un’indagine su un presunto sistema di traffico di sostanze stupefacenti, commercializzazione illegale di prodotti dopanti e furti nelle abitazioni.

L’intervento è stato condotto dai militari della Compagnia di Borgo Valsugana, con il supporto di altri comandi territoriali. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le misure riguardano 23 uomini e tre donne, tra i quali figurano 14 cittadini stranieri. Le ipotesi di reato contestate comprendono il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, anche in quantitativi rilevanti, l’approvvigionamento e la detenzione di sostanze dopanti destinate alla vendita illecita e il concorso in furti in abitazione.

L’inchiesta punta a fare luce sulle attività illecite contestate agli indagati e sulla loro eventuale articolazione sul territorio, con accertamenti che hanno coinvolto più aree geografiche, oltre i confini italiani.