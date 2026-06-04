TRENTO. Nell'imminenza degli esami di maturità per l'anno scolastico 2025-2026, il Servizio Istruzione ha approvato oggi il provvedimento di costituzione delle 140 commissioni incaricate per lo svolgimento dell'esame in Provincia di Trento. Presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica, le commissioni sono composte da quattro commissari, di cui due interni individuati dai consigli di classe e due esterni. Il provvedimento è già stato pubblicato sul portale Vivoscuola, dove sarà possibile trovare tutti gli eventuali aggiornamenti relativi alla composizione delle commissioni fino al completamento delle procedure d'esame.

Il calendario delle prove prevede la riunione plenaria e d'insediamento delle commissioni per martedì 16 giugno 2026. La prima prova scritta di italiano si svolgerà giovedì 18 giugno 2026, mentre venerdì 19 giugno 2026 è in programma la seconda prova scritta, riferita alla disciplina caratterizzante il percorso di studi.

I presidenti di commissione impegnati sono 140, affiancati da 425 commissari interni e 352 commissari esterni. Sono attesi alla prova di maturità complessivamente 4.585 candidati interni. Di questi, 4.085 sono studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e 500 provengono dai percorsi CAPES della formazione professionale.

I candidati sono così suddivisi tra i diversi indirizzi di studio: la quota maggiore spetta ai licei con 2.383 studenti. Seguono gli istituti ad indirizzo tecnico tecnologico con 882 candidati e gli istituti ad indirizzo tecnico economico con 717 iscritti. Per quanto riguarda l'istruzione professionale si registrano 103 studenti, mentre nell'ambito della formazione professionale i candidati sono 249 nel settore dei servizi, 233 nel settore dell'industria e dell'artigianato e 18 nel settore dell'agricoltura e dell'ambiente.



(foto Pat)