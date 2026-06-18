ROMA. È iniziata questa mattina la Maturità 2026 per 527.747 studenti italiani, chiamati ad affrontare la prima prova scritta dell'Esame di Stato. Dalle 8.30 i maturandi sono impegnati con il tradizionale tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi scolastici e articolato in sette tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità.

Tra le proposte per l'analisi del testo figura una poesia di Cesare Pavese, "Passerò per Piazza di Spagna", dedicata all'amore non corrisposto per l'attrice americana Constance Dowling. L'altra traccia letteraria riguarda invece un brano tratto da "I piaceri" di Vitaliano Brancati, opera autobiografica in cui lo scrittore raccoglie riflessioni, ricordi e considerazioni personali.

Nella sezione dedicata ai testi argomentativi compare anche un estratto del volume "I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere" del sociologo Frank Furedi. Un'altra traccia affronta invece il tema dell'Assemblea Costituente, attraverso un brano tratto dal discorso di insediamento dell'allora presidente Giuseppe Saragat.

Tra le proposte dedicate all'attualità è presente anche un testo tratto dal libro "Alzarsi all'alba" del giornalista Mario Calabresi. Per affrontare la prova gli studenti devono utilizzare esclusivamente il materiale consentito dalla commissione: documento d'identità, penne e dizionario di italiano. Vietati smartphone, smartwatch, tablet e auricolari, il cui utilizzo può comportare l'esclusione dall'esame.