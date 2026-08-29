BLEGGIO SUPERIORE. Mercoledì pomeriggio il 27enne Mattia Segalla Bonora di Ledro, che da 10 anni lavora nell’azienda di famiglia “Fratelli Bonora srl” di Arco, ha risposto alla richiesta di supporto del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Bleggio Superiore, impegnati da tre giorni nelle ricerche di un Jack Russell di 15 anni nei pressi di Passo Durone. La ditta altogardesana si occupa di spurghi, manutenzioni e servizi di gestione dei rifiuti; Mattia è la terza generazione all’opera.

«La proprietaria riteneva che il suo cane si trovasse all’interno di un tubo dell’acqua piovana, sito nell’area di ricerca - spiega Mattia - deduzione derivata dalla vista di un altro cane intento ad annusare proprio la bocca del tubo. Mi sono munito dell’attrezzatura che utilizziamo per ispezionare gli interni delle tubazioni e ho raggiunto la squadra dei vigili del fuoco. Grazie alla telecamera ho individuato il cane, infilatosi a 90 metri di distanza dall’ingresso della tubazione.

Dapprima si è mosso di 10-20 metri ma, nonostante i numerosi tentativi, era ancora molto distante e spaventato. In assenza di un escavatore con il quale recuperarlo attraverso il terreno, mi è venuta l’idea di applicare un gancio sulla testa della telecamera, essendo un ausilio mobile munito di ruote e comandato a distanza. In questo modo sono riuscito ad agganciare il gancio all’anellino del collare di Rocky, non senza difficoltà, dato che era molto piccolo e il cane continuava a muoversi.

Finalmente, dopo una buona mezz’ora, ci sono riuscito! Così è tornato felice tra le braccia della sua amata proprietaria. In totale, l’intervento che ha visto me e i volontari dei vigili del fuoco al lavoro è durato 4 ore. È stato molto delicato, ma con il lieto fine!»