TRENTO. Dopo le celebrazioni della mattinata a Merano, Trento si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso tra poco al Teatro Sociale per la cerimonia “1946-2026: 80 anni di una Repubblica e di un’Autonomia speciale”. Un appuntamento di grande rilievo istituzionale che celebra gli 80 anni dell’Accordo di Parigi, alla base del percorso autonomistico del Trentino-Alto Adige.

La presenza di Mattarella nel capoluogo rappresenta il secondo momento di una giornata interamente dedicata all’Autonomia. Al Teatro Sociale saranno ripercorsi gli ottant’anni trascorsi dalla firma dell’Accordo De Gasperi-Gruber, avvenuta a Parigi il 5 settembre 1946, ma lo sguardo sarà rivolto anche alle sfide future dell’Autonomia speciale e al ruolo che essa è chiamata a svolgere.

Il capo dello Stato arriverà a Trento dopo l’intensa mattinata trascorsa a Merano, dove al Kursaal ha partecipato alle celebrazioni insieme al presidente austriaco Alexander Van der Bellen. I due presidenti hanno ricevuto il Grand’ordine di merito della Provincia autonoma di Bolzano, la massima onorificenza provinciale.

Alla cerimonia di Merano erano presenti, tra gli altri, l’ex premier Matteo Renzi e i presidenti Arno Kompatscher, Maurizio Fugatti e Anton Mattle. Ora il cuore delle celebrazioni si sposta a Trento, dove la presenza di Mattarella suggellerà una giornata dedicata alla storia della Repubblica, alla convivenza e al valore dell’Autonomia speciale. (foto DLife/Matteo Groppo)