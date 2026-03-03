TRENTO. Formarsi per rendere efficaci e sostenibili gli interventi nel sociale. Un mondo sempre più importante a tutti i livelli, con il terzo settore che di fronte alle difficoltà - economiche e strutturali - delle istituzioni é sempre più vitale per qualsiasi fascia d’età e in qualsiasi contesto, nella quotidianità di tutti.



Non è un caso che proprio le amministrazioni guardino sempre di più a chi nel sociale opera e, con la propria attività garantisce la tenuta del sistema. Anche per questo serve sempre maggiore competenza e proprio in Trentino sta per partire il primo master in progettazione sociale.

Un mondo, quello appunto del sociale, che ormai - non certo da oggi - non può più contare unicamente sulla buona volontà ma deve sempre più puntare su un management qualificato e all’altezza delle risposte che si é chiamati a dare alla cittadinanza e all’utenza. A credere in questa declinazione ormai obbligata e senz’altro virtuosamente figlia dei tempi è la Provincia, che attraverso le risorse del Fondo sociale europeo Fse+ garantirà l’accesso gratuito a questo primo, inedito percorso di specializzazione post lauream.

Il migliore insegnamento sarà rappresentato da esempi concreti, con CiEffe - la realtà trentina attiva nella formazione da vent’anni che ha presentato la proposta vincente del master - che ha coinvolto come docenti figure di lungo corso del settore: da Diego Giacometti (Franca Martini) a Massimo Komatz (Villa Sant’Ignazio), da Eleonora Damaggio (La Rete) a Francesca Fiore (Glow) solo per citare alcuni degli esperti che saranno coinvolti nel master.

Cosa serve per progettare e gestire progetti sociali lungo tutto il ciclo di vita? Gli strumenti saranno illustrati nel corso del master che curerà ogni aspetto, dal foundrising alla gestione del lavoro di gruppo, dalla rendicontazione alla governance dei processi. In più il percorso offrirà anche la possibilità di partecipare a esperienze fuori regione e di portare avanti brevi tirocini. Curato per CiEffe da Diego Valentini e Irene Tabarelli de Fatis, é stato strutturato assieme all’istituto Pavoniano Artigianelli e a Foundriserperpassione.

Siete fra coloro che vorreste partecipare? La partecipazione come detto é gratuita (con indennità economica di formazione e tirocinio fino a 2.000 euro) ma non c’è molto tempo. Il master partirà nel mese di maggio, ma le iscrizioni che si chiuderanno il prossimo 6 marzo in vista delle selezioni. I posti disponibili sono solo dodici, per laureate e laureati residenti in provincia di Trento.