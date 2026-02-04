TRENTO. Massimo Ongaro è stato confermato alla direzione del Centro Servizi Culturali S. Chiara per i prossimi tre anni a partire dal 1° agosto 2026. La decisione del presidente Giuseppe Putignani e del nuovo consiglio di amministrazione è stata condivisa dall'assessore alla Cultura della Provincia.

Il cda sottolinela la «comprovata esperienza» di Ongaro, che «ha saputo distinguersi nel corso degli anni per competenza, visione e capacità di costruire relazioni solide e prestigiose, non solo a livello nazionale ma anche internazionale».

Tra i suoi meriti vengono ricordati la rete di collaborazioni con realtà di caratura nazionale ed estera e «un significativo incremento delle presenze a teatro e del numero di abbonati, segno di un rapporto sempre più forte con il pubblico e di una proposta artistica capace di coinvolgere e crescere nel tempo».

«La conferma di Massimo Ongaro rappresenta una scelta di continuità e di fiducia – dichiara il presidente Giuseppe Putignani –. La sua professionalità, la sua esperienza e la capacità di guidare il Centro anche nelle fasi più difficili sono state elementi determinanti per il rinnovo dell’incarico. Siamo certi che continuerà a contribuire in modo decisivo allo sviluppo e alla crescita del S. Chiara nei prossimi anni».