ROMA. Duecento milioni nel biennio 2026-2027 e cinquanta milioni nel 2028: sono i fondi in arrivo per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in attuazione di un'intesa con il ministro dell'Economia: lo prevede un emendamento del governo alla manovra. Alla Sicilia vanno 43,5 milioni di euro nel 2026, 42,2 milioni di euro nel 2027 e 20,8 milioni nel 2028;, alla Sardegna 18,1 milioni nel 2026, 17,2 nel 2027 e 8,4 nel 2028; al Friuli Venezia Giulia 14,4 milioni nel 2026, 14,7 milioni nel 2027 e 7,6 milioni nel 2028.



A Trento 10,9 milioni nel 2026, 11,7 milioni nel 2027, 6 milioni nel 2028; a Bolzano 10,5 milioni di euro nel 2026, 11,5 milioni nel 2027 e 5,8 milioni nel 2028.