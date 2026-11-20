TRENTO. Nuovi concorsi straordinari per gli insegnanti, una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e la stabilizzazione del docente facilitatore del benessere emotivo e relazionale. Sono alcune delle novità previste dalla manovra finanziaria 2027 della Provincia di Trento, che ha ottenuto il parere favorevole della Quinta Commissione del Consiglio provinciale. Gli articoli dedicati a scuola e cultura sono stati approvati con quattro voti favorevoli e due contrari, al termine di un confronto che ha fatto emergere anche alcune perplessità sull'efficacia delle misure.

Una delle principali novità riguarda il docente facilitatore, figura che dopo circa due anni di sperimentazione diventerà stabile in tutte le istituzioni scolastiche e formative del Trentino, con un massimo di tre insegnanti per istituto. Il compito sarà quello di favorire il benessere emotivo degli studenti, migliorare le relazioni nella comunità scolastica e contribuire alla prevenzione del disagio. L'assessora provinciale all'istruzione Francesca Gerosa ha precisato che questi docenti non sostituiranno gli psicologi, ma lavoreranno in collaborazione con loro e con il resto del personale scolastico.

La manovra introduce anche la Carta delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, che definirà diritti, doveri, strumenti di partecipazione e regole disciplinari. Il documento sarà adottato dalla Giunta provinciale dopo il coinvolgimento dei rappresentanti delle scuole, degli studenti e dei genitori. Sul fronte del personale, Gerosa ha annunciato due concorsi straordinari per assunzioni a tempo indeterminato, destinati agli insegnanti della scuola primaria, compresi quelli di sostegno, lingue straniere e metodo Montessori, e ai docenti di religione cattolica. Previsto anche un aumento delle risorse per le scuole equiparate.

Tra gli interventi culturali spicca il sostegno alla memoria della catastrofe di Stava del 19 luglio 1985. L'assessora ha annunciato un emendamento per portare da 20mila a 50mila euro annui le risorse inizialmente previste per le iniziative di valorizzazione e commemorazione, anche attraverso la Fondazione Museo storico del Trentino. Ulteriori interventi riguarderanno il festival Educa e l'editoria locale. Saranno inoltre semplificate le procedure per i finanziamenti culturali, eliminando l'obbligo di pubblicare i bandi sul Bollettino ufficiale della Regione e prevedendone la pubblicazione sul sito della Provincia.

Durante il dibattito, il consigliere Andrea Malfer di Campobase ha espresso apprezzamento per i concorsi e per le risorse destinate a Stava, sollevando però dubbi sulla stabilizzazione del docente facilitatore. Secondo Malfer, la sperimentazione sarebbe ancora troppo breve per una valutazione definitiva e potrebbero verificarsi sovrapposizioni con altre figure già presenti nelle scuole. Il consigliere ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare gli organici, gli educatori e il personale di supporto per affrontare efficacemente il disagio scolastico.

In risposta, Gerosa ha ribadito che il docente facilitatore rappresenta soltanto uno degli strumenti previsti per migliorare il benessere degli studenti. La dirigente Francesca Mussino ha spiegato che è allo studio un nuovo modello per valutare la complessità delle singole scuole, attraverso indicatori relativi ai bisogni educativi, alle difficoltà organizzative e alle condizioni sociali. Questi criteri serviranno anche a stabilire quanti docenti facilitatori assegnare a ciascun istituto.

Al termine della seduta, la Commissione presieduta da Christian Girardi ha approvato entrambi gli articoli con i voti favorevoli di Girardi, Bisesti, Angeli e Kaswalder e quelli contrari di Maestri e Malfer. Un passaggio favorevole nell'iter della manovra, che dovrà proseguire il proprio percorso prima dell'approvazione definitiva.