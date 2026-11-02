TRENTO. Poco più di 20 milioni di euro. È quanto costano alle casse pubbliche i dirigenti della Provincia: ci sono 13 top manager, ovvero i dirigenti generali, poi 100 dirigenti di servizio e i dirigenti scolastici. Al top della graduatoria, unico con una retribuzione sopra i duecentomila euro, c'è in realtà un «non provinciale»: Lorenzo Bertoli, direttore di Cassa del Trentino, nel 2025 ha dichiarato 212mila euro. Si conferma quindi al vertice il direttore generale Raffaele De Col, che nel 2025 ha dichiarato 186.696 euro di stipendio lordo. Poi Walter Viola (185mila) e Antonio Tita (170mila).

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