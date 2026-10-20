TRENTO. Piogge diffuse, possibili smottamenti e forti raffiche di vento: il Trentino si prepara a una fase di maltempo. La Protezione civile provinciale ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, valida su tutto il territorio dalle ore 00 di mercoledì 21 ottobre fino alle 12 di giovedì 22 ottobre.

Le precipitazioni sono attese dalla serata di martedì 20 ottobre e potranno risultare persistenti, anche sotto forma di rovesci. Le zone meridionali e orientali saranno probabilmente le più interessate dai fenomeni più intensi tra la notte e la mattinata di mercoledì.

Entro le prime ore di giovedì sono previsti accumuli medi compresi tra 35 e 70 millimetri, con punte localmente superiori a 80-100 millimetri, soprattutto nei settori meridionali e orientali.

La fase perturbata sarà accompagnata anche da un cambiamento delle condizioni in quota. La neve è attesa inizialmente oltre i 2.700 metri, ma nella notte tra mercoledì e giovedì la quota potrà scendere fino a 1.800-2.000 metri, localmente anche più in basso, soprattutto sui settori occidentali.

Sul fronte dei venti, sono previste forti correnti meridionali fino alla sera di mercoledì, seguite da venti settentrionali in rinforzo e raffiche fredde di föhn, anche nelle valli.

Tra i rischi segnalati dalla Protezione civile figurano smottamenti, frane, colate rapide, allagamenti ed eventuali esondazioni, oltre al trasporto di materiale lungo i corsi d’acqua. Possibili ripercussioni anche sulla viabilità, sulla circolazione ferroviaria e sulle reti di comunicazione e distribuzione dei servizi.

Durante l’allerta saranno intensificate le attività di monitoraggio del territorio e dei corsi d’acqua. La Protezione civile invita la popolazione a prestare attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, evitando di avvicinarsi a fiumi e torrenti, piste ciclabili vicine ai corsi d’acqua, sottopassi, zone depresse e versanti esposti a possibili smottamenti.

In caso di situazioni di emergenza è necessario contattare il numero unico 112. Per i cinque Comuni del Primiero è attivo il numero verde 800 112000.