TRENTO. Dopo il passaggio della parte più intensa della perturbazione, che tra la seconda parte della notte scorsa e la mattinata di oggi ha portato temporali, piogge intense, grandinate e forti raffiche di vento, in particolare nell'area meridionale del lago di Garda e nell'entroterra veronese e bresciano, interessati dagli eventi atmosferici più violenti, la Protezione civile mantiene fino alla serata di venerdì 17 luglio l'allerta ordinaria (gialla) anche per il Trentino. Nel corso della giornata saranno ancora possibili rovesci e temporali localmente intensi, mentre nel fine settimana l'instabilità persisterà con fenomeni pomeridiani e serali, soprattutto sui rilievi.

Secondo le previsioni, l'instabilità non abbandonerà il Trentino nemmeno nel fine settimana. Tra sabato, domenica e lunedì saranno infatti possibili rovesci e temporali di calore, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali e in prossimità dei rilievi. La Protezione civile segnala il rischio di erosioni e smottamenti lungo il reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali, trasporto di materiale, allagamenti, possibili esondazioni, frane e colate rapide.

Le precipitazioni intense, insieme alle fulminazioni, alle forti raffiche di vento e alla grandine, potrebbero provocare anche disagi alla viabilità, alla circolazione ferroviaria e alle reti di comunicazione e distribuzione dei servizi. Per questo viene raccomandata la massima prudenza negli spostamenti e nelle attività all'aperto, soprattutto durante il passaggio dei temporali.

La Protezione civile invita inoltre a evitare l'accesso ad aree che presentino condizioni di pericolo, a non sostare vicino a corsi d'acqua, sottopassi, versanti instabili o sotto alberi, impalcature e cartelloni pubblicitari. È consigliato mettere in sicurezza gli oggetti esposti al vento ed evitare luoghi dove la caduta di fulmini potrebbe innescare incendi. In caso di emergenza è necessario contattare il numero unico 112; nei cinque Comuni del Primiero resta attivo il numero verde 800 112000.