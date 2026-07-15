TRENTO. Il peggioramento che ha interessato il Trentino nel pomeriggio di oggi, 15 luglio, è ormai in fase di esaurimento. Secondo le ultime indicazioni meteo – spiega Giacomo Poletti - le precipitazioni proseguiranno fino alle 19.30-20 circa, senza fenomeni di particolare intensità né grandinate, per poi cessare definitivamente in serata.

Diversa la situazione sulla Val Padana, dove è transitata una linea di temporali ad arco, il cosiddetto bow echo, diretta verso la Romagna e il basso Veneto. Il sistema temporalesco ha provocato forti raffiche di vento e grandinate di grosse dimensioni, con chicchi fino a 9 centimetri segnalati a Carmagnola, nel Torinese.

Per giovedì 16 luglio è attesa una pausa dal maltempo: giornata asciutta, soleggiata al mattino e con innocui addensamenti pomeridiani sui rilievi. Lo zero termico resterà elevato, attorno ai 4.400 metri, mentre in serata aumenterà la nuvolosità.

Venerdì 17 luglio si aprirà con piogge nelle prime ore del mattino, destinate a esaurirsi entro la tarda mattinata. Nel pomeriggio il tempo tornerà stabile, con clima ancora caldo e leggermente afoso e zero termico sui 4.300 metri.

Per il fine settimana si conferma un graduale miglioramento. Sabato il tempo sarà in prevalenza asciutto fino al pomeriggio, con possibili rovesci soprattutto in montagna nella seconda parte della giornata e un lieve calo delle temperature. Domenica, invece, sarà più fresca anche nei fondovalle, con zero termico intorno ai 3.700 metri e condizioni generalmente stabili nelle valli principali, salvo qualche isolato rovescio sui rilievi.

Le prospettive sono favorevoli anche per la prossima settimana: da lunedì 20 a venerdì 24 luglio le temperature torneranno su valori gradevoli, in linea con la media del periodo o localmente inferiori. A Trento le massime dovrebbero attestarsi intorno ai 30 gradi, o leggermente al di sotto.