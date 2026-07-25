TRENTO. Dopo il caldo degli ultimi giorni, sul Trentino è in arrivo una parentesi di maltempo. Secondo Meteotrentino, la giornata di domenica 26 luglio sarà caratterizzata da condizioni di marcata instabilità, con rovesci e temporali possibili già dal mattino, ma destinati a intensificarsi e a diventare più diffusi nel corso del pomeriggio e della sera.

Il peggioramento sarà legato al passaggio di un fronte freddo che attraverserà il territorio da ovest verso est. I temporali si muoveranno piuttosto rapidamente verso levante, ma potranno risultare localmente intensi.

Meteotrentino segnala infatti la possibilità di precipitazioni abbondanti in tempi brevi, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e grandinate, con fenomeni che potranno interessare diverse aree della provincia.

Terminata la fase perturbata, il tempo tornerà a stabilizzarsi. Dalla prossima settimana un promontorio di origine africana favorirà un progressivo aumento delle temperature, che si porteranno nuovamente su valori superiori alla media del periodo.