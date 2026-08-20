TRENTO. Violenti temporali, raffiche di vento, precipitazioni abbondanti e grandinate hanno investito il Trentino nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 20 agosto. Dopo settimane segnate dalla siccità, il cambio del tempo è stato repentino, con fenomeni localmente molto intensi dalla Val di Fassa alla Valsugana.

Particolarmente brusco il cambiamento in Val di Fassa. A Canazei la temperatura è scesa rapidamente fino a 14 gradi, mentre sulla zona si sono abbattuti rovesci intensi accompagnati da grandine di piccole dimensioni. Piogge forti hanno interessato anche il resto della valle.

A creare i problemi maggiori è stato però il forte vento. Sempre a Canazei i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la caduta di alcuni grossi alberi sulla strada che conduce al passo Sella. Le piante sono state abbattute dalle raffiche che hanno accompagnato il passaggio del temporale.

Impressionanti anche le immagini arrivate da Telve, in Valsugana, dove per alcuni minuti è caduta grandine di grosse dimensioni. Le fotografie pubblicate dalla pagina Facebook "Meteo 5.0" mostrano chicchi di dimensioni notevoli.

Il violento passaggio temporalesco era atteso. Il bollettino di Meteotrentino, emesso alle 12.17 di oggi, indicava per il pomeriggio precipitazioni diffuse e a tratti intense, anche a carattere temporalesco, con temperature in calo e forti venti sud-occidentali in quota. Il peggioramento è legato al transito di una saccatura atlantica.

Resta in vigore l'allerta gialla per temporali e fenomeni idrogeologici già diramata dalla Protezione civile. Per venerdì 21 agosto è previsto tempo ancora perturbato e più fresco, con piogge e temporali a tratti diffusi e localmente intensi, soprattutto nella notte e nuovamente dalla tarda mattinata al primo pomeriggio. A Trento la massima scenderà a 24 gradi, a Cavalese a 19 e in Paganella a 13.

Il miglioramento arriverà sabato 22 agosto, quando è prevista una giornata generalmente soleggiata, con qualche annuvolamento soprattutto in montagna e temperature massime in rialzo. Domenica tornerà una maggiore variabilità, con la possibilità di isolati rovesci pomeridiani sui rilievi.