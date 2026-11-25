TRENTO. Niente violenze diffuse né intimidazioni eclatanti, ma questo non significa che il Trentino sia immune dalla 'ndrangheta. Anzi: la presenza delle cosche sul territorio è reale e si caratterizza per «un insediamento selettivo, concentrato in determinati comparti economici e favorito da una prolungata sottovalutazione sociale e istituzionale del rischio mafioso».

È il quadro tracciato nelle pagine dedicate al Trentino-Alto Adige dalla «Relazione sulla 'ndrangheta nell'Italia settentrionale. Geografia del radicamento e nuove modalità operative», approvata dalla Commissione parlamentare antimafia lo scorso 3 novembre.

Proprio mentre arrivava questo allarme, mercoledì scorso l'Assemblea legislativa della Regione ha esaminato e respinto il disegno di legge per istituire un Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della cultura della legalità.

La vicenda ha i contorni di un rimpallo istituzionale. Nella precedente legislatura il Consiglio provinciale aveva sostenuto che la materia spettasse alla Regione, per garantire una visione unitaria del territorio. Ora la Giunta regionale rimanda la questione al mittente: la competenza, a suo dire, è provinciale e passa attraverso i protocolli d'intesa con i Commissariati del Governo.

Il risultato è che il territorio resta senza un organismo autonomo dedicato all'analisi, al monitoraggio e allo studio dei rischi di infiltrazione mafiosa nell'economia, oltre che alla promozione della legalità.

«Nonostante il radicamento di una locale di 'ndrangheta in Val di Cembra, emerso grazie all'operazione Perfido e poi accertato da condanne già passate in giudicato, l'attenzione sociale del territorio verso le organizzazioni criminali di stampo mafioso rimane ancora bassa», commenta Giovanni Del Re, portavoce dell'Osservatorio Trentino Legalità. «Come evidenziato dall'ultima relazione della Commissione parlamentare antimafia, il Trentino deve fare i conti con un "ritardo nella percezione del fenomeno"».