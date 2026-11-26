TRENTO. Sono passati quasi due mesi dalla sparatoria che ha colpito la comunità delle Torri di Madonna Bianca. Almeno una decina erano stati i proiettili che avevano raggiunto la torre 13, dove abitava il "bersaglio" della «spedizione punitiva», coinvolto in una faida. Ma lì vivono anche tre famiglie che, ignare di tutto, si sono trovate parte lesa in questa vicenda.

In particolare una di queste, composta da una madre con due figli adolescenti, non è ancora rientrata a casa. Itea, infatti, non si sarebbe ancora mossa. Anzi. Sollecitata dall'avvocata Irisa Kulja, che segue il nucleo, la società ha risposto in modo chiaro.

«Premesso che il Settore gestione tecnica ha attuato da subito le misure possibili per mitigare il disagio arrecato agli appartamenti interessati dagli eventi, già all'inizio di ottobre sono stati ordinati i nuovi serramenti, per la cui produzione sono stati comunicati 60-90 giorni», scrive Itea. Facendo un veloce calcolo, significa almeno tre mesi fuori casa, considerando anche l'installazione degli infissi nuovi.

Ma i fori provocati dai due colpi sono ancora lì, nella camera da letto dei ragazzi. Uno in particolare aveva rotto la tapparella, forato il vetro e si era conficcato nell'armadio, passandolo da lato a lato.

Come è tornata a ribadire la donna (vedi l'Adige del 3 novembre 2026), oltre alla paura di tornare nell'alloggio c'è un problema strutturale: l'infisso rimane rotto e in questa stagione il freddo si fa sentire. Soprattutto, non è stata trovata alcuna soluzione, nemmeno temporanea.

Non potendo rientrare nell'abitazione con i figli, la donna aveva chiesto una sistemazione alternativa in attesa degli interventi. Ma Itea ha risposto picche anche su questo: «La società, allo stato, non dispone di elementi che possano giustificare lo spostamento del nucleo in un alloggio "parcheggio" fino a fine lavori, assicurando comunque di provvedere a tutti gli obblighi ricadenti sulla proprietà dell'alloggio locato alla signora». Al momento, quindi, l'avvocata della famiglia ha avviato una mediazione, ma non si escludono le vie legali.

Al piano superiore, invece, la finestra della stanza in cui si trovava la studentessa sfiorata da una pallottola è stata sistemata solo in parte: i tecnici hanno sostituito il vetro, ma non gli infissi.

Indagati per l'azione sono Semolito Cari, 43 anni, e la figlia Sofia, 20, arrestati e poi posti ai domiciliari. Il reato è stato riqualificato da tentato omicidio a minaccia aggravata.