CIMONE. L'anno prossimo la sua azienda avrebbe tagliato il traguardo dei trent'anni di attività. Tre decenni durante i quali Orlando Piffer era diventato giorno dopo giorno sempre più un'istituzione per tutti i vigili del fuoco del Trentino. Una festa che l'imprenditore non potrà vivere: Piffer, sessantun'anni, è stato stroncato improvvisamente da un malore nella mattinata dell'altro ieri, mentre assieme ai familiari si trovava a Merano per dedicarsi a una mattinata all'insegna dello sport, per un'uscita in bicicletta.



La sua azienda, a Covelo di Cimone, si occupava dell'allestimento dei mezzi dedicati agli interventi antincendio. Oltre alla moglie Donatella lascia le tre figlie Stefania, Marika e Nicole e le sorelle Marina e Luigina.

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