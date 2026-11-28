TRENTO. La presenza di un luogo di culto islamico all'interno di un complesso condominiale in via delle Ghiaie accende il dibattito in seno al Consiglio circoscrizionale San Giuseppe-Santa Chiara. A dividere maggioranza e opposizione è stato il documento presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia, che riconduce alla presenza del centro di preghiera e della vicina macelleria una serie di problematiche legate alla viabilità, alla quiete pubblica e al decoro urbano. Una correlazione giudicata irricevibile dalla maggioranza, che ha bocciato la proposta, definendola a sfondo razzista. Rimane inoltre da chiarire se il luogo di culto disponga delle necessarie autorizzazioni.

A sollevare la questione è stato il consigliere Clemente Covi, facendosi portavoce delle lamentele di alcuni residenti. Tra le criticità segnalate figurano parcheggi selvaggi, schiamazzi fino a tarda ora e assembramenti che, secondo il consigliere, arriverebbero a coinvolgere contemporaneamente 70-80 persone. Nel documento si denuncia inoltre la presenza di rifiuti e roditori nelle immediate vicinanze delle attività. «I luoghi di culto vanno rispettati, però bisogna anche rispettare le condizioni dei residenti», ha spiegato Covi, sottolineando come l'intento del documento non fosse quello di contestare la religione islamica, bensì di garantire il rispetto delle regole della convivenza civile. Da qui la richiesta di intensificare i controlli della Polizia locale, tutelare la quiete pubblica, effettuare un sopralluogo dei servizi d'igiene e promuovere un tavolo di confronto con i gestori del luogo di culto.

Di tutt'altro avviso il presidente della Circoscrizione Mariano Ferrari, secondo il quale il documento stabilirebbe un nesso diretto tra la presenza della comunità islamica e problematiche la cui effettiva correlazione non è stata dimostrata. «Correlare i ratti, la sporcizia e l'incuria al luogo di culto e all'esercizio commerciale di macelleria è irricevibile», ha osservato Ferrari. «Per noi questo documento è a sfondo razzista». Il presidente ha inoltre ribadito l'opportunità che Trento possa disporre di una moschea, distinguendo la necessità di affrontare eventuali criticità del quartiere dalla presenza di una determinata comunità religiosa. La bocciatura del documento, tuttavia, non chiude la partita. Covi ha infatti annunciato l'intenzione di riportare la questione all'attenzione delle istituzioni, approfondendo anche la regolarità delle autorizzazioni della struttura, sulla quale non si hanno ancora informazioni certe.

A trovare invece piena condivisione è stato il documento, opportunamente emendato, relativo alla scarsa illuminazione pubblica in via Santa Croce e nelle zone limitrofe. Particolare attenzione è stata riservata al tratto antistante l'auditorium Santa Chiara, frequentato anche nelle ore serali. La richiesta, approvata all'unanimità, prevede un sopralluogo tecnico per individuare i punti critici e un piano di intervento per integrare, potenziare o sostituire i punti luce esistenti. Bocciata, invece, la proposta di Fratelli d'Italia relativa al ridimensionamento dei parcheggi di via Bronzetti. Gli stalli, secondo le rilevazioni riportate nel documento, avrebbero una larghezza compresa tra 2,20 e 2,40 metri, rendendo difficoltoso l'accesso e l'uscita dai veicoli. A pesare sulla bocciatura la prospettiva di una conseguente riduzione del numero complessivo dei posti auto. Spazio, infine, anche al futuro urbanistico del quartiere, con le osservazioni elaborate dalla commissione Città, territorio e ambiente, presieduta da Cesare Benedetti, nell'ambito della variante strategica al Piano regolatore generale.

Tra le proposte figurano la futura riqualificazione del parcheggio San Severino, il mantenimento delle funzioni pubbliche e universitarie dell'area, l'ampliamento del verde pubblico nell'attuale sede dello stadio Briamasco e il completamento dei comparti dell'ex Michelin. Attenzione anche alla salvaguardia delle aree sportive e ricreative tra via del Maso Smalz e via Jedin e al possibile recupero degli edifici dismessi dell'Ospedalino, da destinare eventualmente a residenze studentesche o parcheggi. Una riflessione che guarda alle grandi trasformazioni attese lungo l'asse dell'Adige, dall'interramento della ferrovia alla realizzazione del nuovo polo ospedaliero.