TRENTO. C’erano la famiglia, gli amici di una vita, i colleghi e tante delle persone che avevano incrociato il suo cammino. È stato un pomeriggio di dolore e partecipazione quello vissuto oggi, 18 settembre, a Povo, dove alle 14.30 si sono celebrati i funerali di Daniele Pastorello, l’imprenditore trentino scomparso nei giorni scorsi a 44 anni dopo aver affrontato la Sla.

Il funerale di Daniele Pastorello Il funerale di Daniele Pastorello Il funerale di Daniele Pastorello Il funerale di Daniele Pastorello Il funerale di Daniele Pastorello

Fin dalle prime ore del pomeriggio familiari, amici, conoscenti e colleghi hanno raggiunto la chiesa parrocchiale di Povo, riempiendo i banchi e gli spazi all’interno e all’esterno dell’edificio. Una presenza numerosa che ha restituito la misura del legame costruito da Pastorello negli anni, nella vita privata come nel lavoro e nello sport.

Davanti all’altare, la bara chiara ricoperta di fiori, circondata dalle candele, ha accompagnato il momento più difficile per chi gli era vicino.

Pastorello era infatti una figura conosciuta nel mondo dell’imprenditoria trentina. Insieme al cugino portava avanti la concessionaria di famiglia, realtà nata nel 1970 e cresciuta nel corso degli anni nel settore automobilistico. Un’attività nella quale Daniele aveva ricoperto diversi ruoli, seguendo da vicino le trasformazioni di un comparto in continua evoluzione.

Ma il suo nome era legato anche allo sport, una delle grandi passioni della sua vita. Tennis, golf, basket e soprattutto padel erano parte delle sue giornate e delle relazioni costruite negli anni. Il suo impegno aveva contribuito anche alla crescita del padel in Trentino, mentre il tennis rappresentava un altro ambiente nel quale era conosciuto e apprezzato.

A Povo, oggi, c’erano dunque anche molte delle persone incontrate proprio attraverso lo sport. Amici e compagni di campo si sono stretti alla famiglia, insieme ai colleghi e ai collaboratori della concessionaria.

Il dolore più grande è naturalmente quello della famiglia: la moglie Eva, la figlia Camilla e i genitori, insieme agli altri familiari che in questi giorni hanno ricevuto numerosi messaggi di vicinanza.

Oggi, però, le parole hanno lasciato spazio soprattutto alla presenza. In tanti hanno voluto esserci, accompagnando Daniele nell’ultimo saluto e stringendosi intorno alle persone che gli sono state più vicine.

Fuori dalla chiesa, al termine della cerimonia, il gruppo dei presenti si è lentamente sciolto. Resta il ricordo di un uomo conosciuto in molti ambienti della città, capace di intrecciare la sua attività imprenditoriale con le passioni sportive e con una rete ampia di amicizie e rapporti personali.