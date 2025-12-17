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TRENTO. Estrazione del Lotto fortunata, l’ultima, in regione. Nel concorso di martedì 16 dicembre 2025, come riporta Agipronews, sono state infatti realizzate quattro vincite per totali 79.571 euro, così distribuiti: tripletta da complessivi 65.500 euro in via Mantova ad Arco.
I due colpi più alti, da 31.033 euro e da 21.033 euro, sono stati centrati con un ambo, due ambi 'Oro' e un terno 'Oro', mentre il terzo, da 13.500 euro, con un terno. Infine, vinti 14mila euro in viale Venezia a Bolzano con tre ambi e un terno.
L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro, per un totale di oltre 1,2 di euro da inizio 2025.