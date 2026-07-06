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TRENTO. Il Lotto premia il Trentino. Nell'estrazione di venerdì 3 luglio, la fortuna ha fatto tappa nel capoluogo, dove è stata centrata una vincita da 47.250 euro grazie a un ambo giocato in una ricevitoria di Corso Tre Novembre.
A riportare la vincita è Agipronews, secondo cui il premio rappresenta uno dei colpi più significativi dell'ultima estrazione nella regione. Il fortunato giocatore ha centrato l'ambo, portandosi a casa quasi 50mila euro.
L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente 4,7 milioni di euro in tutta Italia. Dall'inizio del 2026, invece, i premi assegnati hanno raggiunto quota 644 milioni di euro, confermando il continuo interesse degli italiani per il gioco.