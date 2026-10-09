TRENTO. La Provincia investe 425mila euro per contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole trentine. La Giunta provinciale, su proposta dell'assessora all'istruzione Francesca Gerosa, ha approvato la seconda edizione del bando «Diamo voce al rispetto: connettiamoci per contrastare ogni violenza». Per l'anno scolastico 2026-2027 ogni istituto potrà ottenere un contributo massimo di 7mila euro per realizzare progetti dedicati alla prevenzione della violenza e alla promozione del rispetto. Le domande potranno essere presentate dal 14 ottobre al 13 novembre 2026.

L'iniziativa riparte dopo il riscontro positivo dello scorso anno, quando 57 istituti scolastici hanno partecipato al programma. «Il bullismo, sia maschile che femminile, è presente nelle nostre scuole così come fuori dal contesto scolastico, e dobbiamo tenere alta l'attenzione», ha dichiarato Gerosa. L'assessora ha sottolineato la necessità di aiutare i ragazzi a costruire relazioni sane e rispettose, imparando anche a riconoscere le situazioni di pericolo che possono incontrare online.

I finanziamenti sono destinati alle scuole provinciali e paritarie, comprese le istituzioni formative, che presenteranno progetti per promuovere la legalità, il rispetto della dignità umana e la valorizzazione delle diversità. Tra gli obiettivi figurano il contrasto alle discriminazioni, l'educazione civica digitale, la tutela dell'integrità psicofisica dei minori e l'uso consapevole delle tecnologie. Le proposte saranno valutate sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dal bando.

Tra le novità della seconda edizione figura anche il finanziamento delle spese di trasferta, per consentire agli istituti di partecipare a iniziative promosse dalla Provincia o dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. «Sono sicura che le scuole coglieranno l'opportunità di partecipare all'avviso», ha aggiunto Gerosa, auspicando la diffusione di buone pratiche educative. La gestione del bando sarà affidata all'Ufficio pari opportunità e cultura della pace del Dipartimento istruzione e cultura.