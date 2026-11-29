TRENTO. La convivenza tra utenti della strada, di per sé difficile, diventa ancor più critica quando su uno stesso tratto transitano mezzi a due e a quattro ruote. C'è chi non sopporta i motociclisti, accusati di spericolati sorpassi e zig zag, e che non tollera gli automobilisti, "rei" di non rispettare abbastanza gli "utenti deboli", come pedoni e ciclisti. Questi ultimi, infine, sono spesso vittime di pregiudizi e bersaglio di invettive. Ma non sempre hanno ragione, come dimostra il caso discusso nei giorni scorsi in tribunale e che si è concluso con l'assoluzione di un automobilista.

L'episodio, accaduto a Pergine Valsugana, risale a giugno 2023; imputato un ventenne trentino, che era al volante di una piccola utilitaria; parte civile un ciclista, 56enne all'epoca del fatti, che ha raccontato della lite in strada e del successivo "volo" sull'asfalto, con richiesta di un risarcimento pari a 40mila euro. Il procedimento per violenza privata e lesioni è partito dalla denuncia del ciclista, che nella caduta, nei pressi di una rotatoria, si era procurato un taglio alla testa con un lieve trauma cranico e la frattura della spalla (gli venne sistemata una placca per 4-5 mesi).

Il ferito aveva attribuito l'improvvisa perdita di controllo della bici alla condotta dell'automobilista. Nella denuncia ha spiegato che per ben due volte la macchina si era accostata a lui, costringendolo ad effettuare manovre pericolose per evitare lo scontro, ma il peggio era accaduto poco dopo, quando la macchina lo aveva superato per poi frenare bruscamente.

A quel punto, il ciclista era finito a terra. Poco prima della caduta, secondo quanto riportato nella denuncia, c'era stato un colorito scambio di parole con la passeggera del veicolo, che avrebbe invitato il ciclista a spostarsi dalla strada ed a pedalare sulla pista ciclabile che sta proprio a fianco della carreggiata. L'auto era stata identificata con certezza attraverso le telecamere cittadine, tuttavia non c'è il filmato relativo alle presunte manovre pericolose della utilitaria, né ci sono testimoni che hanno notato condotte pericolose. Mancherebbero, dunque, le prove che la caduta sia stata causata dall'automobilista. Al termine del procedimento, celebrato con rito abbreviato, la giudice Lucia Piccinni ha assolto il ventenne.