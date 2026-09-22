TRENTO. Quali risultati e quali criteri di merito sono stati utilizzati da Asuit per assegnare incarichi di alta qualificazione e fasce economiche apicali ai dirigenti? A chiederlo è la consigliera provinciale Paola Demagri, di Movimento Casa Autonomia.eu, con un’interrogazione alla Giunta che mette nel mirino in particolare le posizioni di Giuliano Mariotti e Vito Ventura. Secondo Demagri, le scelte dell’Azienda sanitaria devono essere valutate anche alla luce delle difficoltà che interessano il sistema sanitario e le liste d’attesa.

La consigliera richiama il report di Agenas, secondo il quale – come riportato nell’interrogazione – la Provincia di Trento sarebbe ultima in Italia per il rispetto dei tempi massimi delle prime visite specialistiche, garantiti nel 54,7% dei casi. In questo quadro Demagri contesta quella che definisce una proliferazione di incarichi dirigenziali e promozioni retributive e chiede quali siano gli indicatori oggettivi di risultato utilizzati dall’Azienda.

Uno dei casi citati è quello di Giuliano Mariotti. L’interrogazione ricorda che, dopo la riorganizzazione del 2025, al dirigente è stato conferito un incarico quinquennale presso il Dipartimento di Governance sanitaria, con fascia retributiva 1A, oltre a un incarico ex articolo 82 del contratto denominato «Governo della domanda sanitaria». Demagri chiede inoltre perché non sia stato bandito il concorso per la direzione del Servizio Governance della domanda sanitaria previsto dalla riorganizzazione aziendale.

L’altro incarico contestato riguarda Vito Ventura, direttore dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Cles, al quale nel giugno 2026 è stato affidato un ruolo di raccordo e monitoraggio provinciale della specialistica ginecologica, con graduazione economica 1C. Demagri domanda alla Giunta su quali risultati siano state valutate le competenze dei due professionisti, quali KPI siano previsti per verificarne l’operato e perché incarichi di questo livello non vengano assegnati attraverso avvisi interni, autocandidature e valutazioni comparative dei curricula.