TRENTO. Due settimane di lavori e modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea del Brennero. Da sabato 18 luglio a sabato 1° agosto i treni saranno sospesi su parte della tratta tra Bolzano, Bressanone e il Brennero per consentire interventi di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e ÖBB-Infrastruktur AG.

Il calendario dei lavori prevede una prima interruzione, il 18 luglio, sull'intera tratta Bolzano-Brennero. Dal 19 luglio al 1° agosto, invece, la sospensione riguarderà il tratto Bressanone-Brennero. Nello stesso periodo sono programmati anche interventi sulla rete ferroviaria austriaca e, dal 20 al 26 luglio, sulla linea veneta tra Peri e Domegliara.

Per limitare i disagi ai viaggiatori sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus, che fermerà in tutte le stazioni interessate. Previsto anche un collegamento diretto tra Bressanone e Fortezza, senza fermate intermedie, per agevolare chi percorre l'intera tratta. Bus dedicati saranno inoltre disponibili per gli spostamenti tra Ala, Peri e Verona Porta Nuova.

Le modifiche interesseranno anche alcuni treni a lunga percorrenza. Dal 20 al 26 luglio saranno cancellati i Frecciarossa Milano-Bolzano e Pescara-Bolzano, mentre alcuni collegamenti tra Napoli, Roma, Verona e Bolzano, così come gli Intercity 610 e 611 da Lecce e Bari, saranno soppressi o limitati a Verona Porta Nuova. I biglietti ferroviari resteranno validi sugli autobus sostitutivi. Prima di partire è consigliato consultare gli orari aggiornati tramite i canali ufficiali di Trenitalia e di altoadigemobilità.