TRENTO. L'Epifania, come recita il detto popolare, tutte le feste si porta via. E così anche i turisti che hanno trascorso le vacanze sulla neve in Trentino e Alto Adige tornano a casa, molti approfittando proprio dell'ultimo giorno utile, il 6 gennaio. L'autostrada A22 del Brennero si prepara a un'altra giornata difficile, almeno per chi viaggia in direzione sud verso Modena e il centro-sud Italia.



Le previsioni dell'Anas indicano bollino nero la mattina, con traffico critico, mentre nel pomeriggio il colore passa al rosso, segnalando comunque un'intensità di circolazione molto elevata. Al momento si registrano già rallentamenti significativi tra i caselli di Egna/Ora e Rovereto sud, le zone critiche storiche per il flusso di veicoli in uscita dal Trentino.



Gli automobilisti sono invitati a scegliere orari alternativi e a mantenere distanze di sicurezza. Chi può, dovrebbe rimandare la partenza al 7 gennaio, quando il traffico dovrebbe attenuarsi sensibilmente.