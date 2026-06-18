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ROMA. La commissione Affari Costituzionali della Camera ha dato il via libera all'emendamento di maggioranza sul Trentino Alto Adige. Il testo, contestato dalle opposizioni durante le opposizioni sollevando dubbi di costituzionalità, prevede il computo anche dei voti della Regione e della Valle d'Aosta per il calcolo della cifra elettorale nazionale ai fini dell'assegnazione del premio di maggioranza.
Le liste locali inoltre potranno scegliere di collegarsi o meno con liste o coalizioni nazionali.
Per il relatore Angelo Rossi (FdI), che viceversa non ravvede problemi di costituzionalità, l'emendamento è un modo per contemperare l'esigenza di non avere "elettori di serie B" e la tutela delle autonomie.
Il testo è stato approvato dopo una riformulazione di natura tecnica.