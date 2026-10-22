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GAIARINE. Tre dei quattro esponenti della Lega indicati come «governatori ribelli» si ritroveranno questa sera, giovedì 22 ottobre, nel Trevigiano, a meno di 48 ore dall’inizio del congresso della Lega. L’occasione è la tradizionale Castagnata del Triveneto, in programma dalle 20 a Gaiarine.
All’appuntamento sono attesi Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, e Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento. Con loro anche Alberto Stefani, presidente del Veneto, considerato vicino al segretario federale Matteo Salvini.
L’incontro assume particolare rilievo politico per la sua collocazione temporale, proprio alla vigilia dell’assise leghista. La presenza contemporanea di Zaia, Fedriga e Fugatti, tre dei quattro esponenti indicati come ribelli, richiama l’attenzione sugli equilibri interni al partito.
La Castagnata del Triveneto sarà dunque un’occasione di incontro tra alcuni dei principali rappresentanti istituzionali della Lega nel Nordest, in una fase importante per il futuro del movimento guidato da Matteo Salvini.