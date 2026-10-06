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TRENTO. Sono cinque le realtà trentine presenti nella classifica Italy’s Best Employers 2027, realizzata da Statista sulla base delle valutazioni dei lavoratori. La migliore posizione è quella di Trentino Trasporti, 33ª in Italia con 9,16 punti. Poco più indietro Dolomiti Energia, che conquista il 39° posto con 9,13 punti.
Più avanti si trova l’Università di Trento, 212ª con 8,23 punti. Nella graduatoria figurano anche il gruppo della logistica Arcese, 271° con 7,99 punti, e il gruppo informatico Dedagroup, 380° con 7,62 punti.
La classifica comprende complessivamente 450 datori di lavoro con almeno 250 dipendenti in Italia ed è basata su circa 300 mila valutazioni. Al vertice nazionale si conferma Lavazza, seguita da De Cecco e FinecoBank.