TRENTO. Nel 2025, secondo Autohero, rivenditore indipendente di auto usate in Europa, il modello più venduto in Trentino Alto Adige è stato il Suv compatto Jeep Renegade con il 3,8% dei volumi totali.

Poi, sempre sulla base dell'analisi della piattaforma, la Volkswagen Tiguan (2,5%) e la Fiat Panda (2,2%), che è di gran lunga la macchina più amata dagli italiani in assoluto (oltre 102.000 immatricolazioni del "nuovo").

La regione si conferma in linea con le tendenze del mercato nazionale, che per l'usato premia la Panda (fino al 4-5% di quota nelle principali regioni), la Fiat 500 (circa 3%) e la stessa Renegade (tra 2,5% e 3%). A differenza che in Italia, dove domina Fiat (13%), in Trentino Alto Adige il marchio usato più venduto è Volkswagen con il 9,7% seguito da Bmw con il 9,1% e da Ford con il 7,8%. La predilezione per i Suv è invece diffusa in regione come in Italia: questa carrozzeria vale il 45,3% dei volumi dell'usato contro una media del nord-est del 39,8%.