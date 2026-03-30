TRENTO. Dalle ore centrali di oggi, 29 marzo, i venti settentrionali torneranno a intensificarsi, risultando moderati o forti da nord. Lo comunica Meteotrentino. Nella giornata di domani, martedì 31 marzo, è previsto un ulteriore rinforzo della ventilazione, con venti forti o molto forti, a carattere di foehn nelle valli, e raffiche che localmente potranno superare gli 80-90 chilometri orari.



Dalla serata di martedì e fino alla mattinata di sabato, i venti sono previsti persistenti, ma con intensità inferiore rispetto a quella attesa nella giornata di domani. Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione.