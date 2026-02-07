TRENTO. Oltre 10 chili di sostanze stupefacenti sequestrati nell’ultimo mese nella sola città di Trento: è il bilancio dell’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri del Comando provinciale, che nelle ultime ore ha portato anche a un arresto.

L’ultimo intervento risale a ieri, quando i militari hanno sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina e circa un chilo di marijuana al termine di una perquisizione in un garage in una zona residenziale del capoluogo. Durante un servizio perlustrativo, i carabinieri hanno notato l’atteggiamento nervoso di un uomo che, alla vista della pattuglia, avrebbe cercato di nascondersi.

Il giovane, identificato come un cittadino albanese di circa 30 anni, senza fissa dimora, è stato fermato e controllato. Nel garage dove si trovava sono stati trovati due panetti di cocaina e due confezioni di marijuana, per un peso complessivo di circa 1,5 chili, sostanza che secondo gli investigatori era pronta per essere immessa sul mercato locale.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere, a disposizione della Procura. Con questo intervento, sale a oltre 10 chili il totale della droga sequestrata nell’ultimo mese in città: circa 1 chilo di cocaina, circa 5,5 chili di marijuana e oltre 4 chili di hashish, risultato di altri controlli svolti in diverse zone residenziali di Trento.